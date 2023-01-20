Fenerbahçe'de gündem iç transfer

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile de görüşmeler sürüyor.
İşte yönetim ile oyuncular arasındaki görüşmelerde son durumlar;
Enner Valencia: Fenerbahçe, Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia ise 2+1 yılıık mukavele talep ediyor.
Altay Bayındır: Altay Bayındır ile henüz anlaşma sağlanamadı. Taraflar orta noktada buluşmazsa Altay muhtemelen sezon sonu takımdan ayrılacak.
Miha Zajc: Sloven futbolcu kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. Düzenli oynayabileceği bir takım arayan Zajc, daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti.
İşte yönetim ile oyuncular arasındaki görüşmelerde son durumlar;
Enner Valencia: Fenerbahçe, Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia ise 2+1 yılıık mukavele talep ediyor.
Altay Bayındır: Altay Bayındır ile henüz anlaşma sağlanamadı. Taraflar orta noktada buluşmazsa Altay muhtemelen sezon sonu takımdan ayrılacak.
Miha Zajc: Sloven futbolcu kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. Düzenli oynayabileceği bir takım arayan Zajc, daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti.