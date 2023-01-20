Fenerbahçe'de gündem iç transfer

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile de görüşmeler sürüyor.İşte yönetim ile oyuncular arasındaki görüşmelerde son durumlar;Fenerbahçe, Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia ise 2+1 yılıık mukavele talep ediyor.Altay Bayındır ile henüz anlaşma sağlanamadı. Taraflar orta noktada buluşmazsa Altay muhtemelen sezon sonu takımdan ayrılacak.Sloven futbolcu kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. Düzenli oynayabileceği bir takım arayan Zajc, daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti.