Fenerbahçe'de gündem iç transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki sözleşmesi sona erecek olan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de gündem iç transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2023 12:23
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sözleşmesi sona erecek olan oyuncular ile de görüşmeler sürüyor.

İşte yönetim ile oyuncular arasındaki görüşmelerde son durumlar;

Enner Valencia: Fenerbahçe, Enner Valencia'ya 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia ise 2+1 yılıık mukavele talep ediyor.

Altay Bayındır: Altay Bayındır ile henüz anlaşma sağlanamadı. Taraflar orta noktada buluşmazsa Altay muhtemelen sezon sonu takımdan ayrılacak.

Miha Zajc: Sloven futbolcu kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. Düzenli oynayabileceği bir takım arayan Zajc, daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti.



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ