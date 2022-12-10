Fenerbahçe'de gündem iç transfer; 3 ismin kaderi belli oluyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka savunma takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerde bir yandan mevcut isimlerle yeni sözleşme çalışmaları da sürüyor.



ALTAY



Sezon sonunda mukaveleleri bitecek olan Altay Bayındır, Miha Zajc ve Enner Valencia için büyük bir titizlikle yürütülüyor. Altay, 2019-20 sezonundan beri Fenerbahçe kalesini koruyor. Başkan Ali Koç'un uzun yıllar Fenerbahçe kalesinde kaptan olarak görmek istediği Altay Bayındır da kalmaya sıcak bakıyor. Ancak henüz somut bir anlaşma bulunmuyor, görüşmeler devam ediyor.



ZAJC



Zajc konusunda da Sloven yıldız kalmak istese de, bir yandan Avrupa'dan birçok kulübün ilgilenmesi de önemli bir detay olarak duruyor. Zajc, sarı-lacivertlilere 2019'da katılmıştı.



VALENCIA



Bir diğer isim de Enner Valencia. Bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile gollerini sıralayan başarılı futbolcunun en azından bir yıl daha kalması amaçlanıyor. Valencia, Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelmişti.





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