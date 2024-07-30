Fenerbahçe'de gözler yine Dzeko'da

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanşındaki Lugano maçında yine takımının en büyük kozu olacak.
İsviçre'deki ilk karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan 38 yaşındaki oyuncu, 4-3'lük galibiyetin en büyük mimarı olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da tüm hücum aksiyonlarında topun kaptanda buluşmasını istediği öğrenildi.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Geçen sezon Fenerbahçe'ye İnter'den gelen ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmış değil. En-Nesyri transferi sonrasında ikinci forvet olarak düşünülen Boşnak yıldız, 5 hazırlık maçında 5 kez ağları sarsmış, ilk maçta da attığı 3 golle, 'bu takımın birinci santrforu benim' mesajını vermişti. Dzeko'nun Fenerbahçe'deki akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.
İsviçre'deki ilk karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan 38 yaşındaki oyuncu, 4-3'lük galibiyetin en büyük mimarı olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da tüm hücum aksiyonlarında topun kaptanda buluşmasını istediği öğrenildi.
GELECEĞİ BELLİ OLACAK
Geçen sezon Fenerbahçe'ye İnter'den gelen ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmış değil. En-Nesyri transferi sonrasında ikinci forvet olarak düşünülen Boşnak yıldız, 5 hazırlık maçında 5 kez ağları sarsmış, ilk maçta da attığı 3 golle, 'bu takımın birinci santrforu benim' mesajını vermişti. Dzeko'nun Fenerbahçe'deki akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.