UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Ludogorets ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye döndü.
'AVRUPA GOLCÜSÜ'
Belçikalı forvet, bu sezon 4 gol sevincini de Avrupa'da yaşadı. Bu nedenle 'Avrupa golcüsü' lakabını alan Michy Batshuayi'nin bu akşam Ludogorets karşısında yine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, gruptaki ilk maçta Nordsjaelland filelerini sarstıktan sonra Trnava deplasmanını boş geçmiş ve vasat performansıyla eleştirilmişti. Batshuayi, Ludogorets ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise önce ağları sarstı, ardından Zajc'ın ilk golünde pozisyonun içinde yer aldı.
GERİ ADIM ATMAYACAĞINI GÖSTERMEK İSTİYOR
İsmail Kartal'ın ligde fazla süre vermediği yıldız futbolcu, bu akşam sergileyeceği performansla Edin Dzeko'yla girdiği rekabette geri adım atmayacağını göstermek istiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Batshuayi, bu sezon Avrupa'daki 8 mücadelede 4 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı. Belçikalı oyuncu, ligde ise sessiz kaldı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Michy Batshuayi.
'AVRUPA GOLCÜSÜ'
Belçikalı forvet, bu sezon 4 gol sevincini de Avrupa'da yaşadı. Bu nedenle 'Avrupa golcüsü' lakabını alan Michy Batshuayi'nin bu akşam Ludogorets karşısında yine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, gruptaki ilk maçta Nordsjaelland filelerini sarstıktan sonra Trnava deplasmanını boş geçmiş ve vasat performansıyla eleştirilmişti. Batshuayi, Ludogorets ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise önce ağları sarstı, ardından Zajc'ın ilk golünde pozisyonun içinde yer aldı.
GERİ ADIM ATMAYACAĞINI GÖSTERMEK İSTİYOR
İsmail Kartal'ın ligde fazla süre vermediği yıldız futbolcu, bu akşam sergileyeceği performansla Edin Dzeko'yla girdiği rekabette geri adım atmayacağını göstermek istiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Batshuayi, bu sezon Avrupa'daki 8 mücadelede 4 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı. Belçikalı oyuncu, ligde ise sessiz kaldı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Michy Batshuayi.