Fenerbahçe'de gözler yine Arda Güler'de!

Arda Güler... Henüz 16 yaşında olan genç oyuncu, kısa sürede yıldız gibi parladı.



Arda, Slavia Prag ile oynanan ilk maçta 75. dakikada oyuna girmesine rağmen kısa sürede etkisini gösterdi.



Genç yıldız adayı, kariyerinde ilk kez 11'de sahaya çıktığı Hatayspor mücadelesinde de maçın yıldızı oldu.



Özellikle Mesut Özil'in yokluğu, İrfan Can Kahveci'nin ise maç eksiği nedeniyle gözler yine Arda Güler'in üzerinde olacak.



İsmail Kartal'ın genç öğrencisini bu akşam da görevlendirmesi bekleniyor. 16 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de mi başlayacağı ya da sonradan mı oyuna gireceğine maçtan önce karar verilecek.





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