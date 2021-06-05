Fenerbahçe'de gözler Volkan Demirel'de

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrasında gözler Volkan Demirel'e çevrildi...

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Volkan Demirel'de
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05 Haziran 2021 13:09
Fenerbahçe'de gözler Volkan Demirel'e çevrilmiş durumda. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası genç antrenörün görevine devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Ali Koç, son basın toplantısında takım içindeki disiplinsizlikten dert yanmış, "Buna kafayı taktım. Oyunculardan da teknik ekipten de gidenler olacak" demişti.

Başkanın bu sözleri sonrası gözler yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Erdinç Sözer ve Zeki Murat Göle'ye çevrildi. Özellikle Volkan Demirel ile ilgili birçok spekülasyon üretildi.

40 yaşındaki çalıştırıcı ise bunlara kulaklarını tıkadı ve yeni seçilecek yönetimin vereceği kararı beklemeye başladı.

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