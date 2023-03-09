Fenerbahçe'de Enner Valencia, 33 yaşında kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde transfer edilen Michy Batshuayi de adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu ikili, yakaladıkları müthiş performansla tam anlamıyla rakip savunmacıların kâbusu olmuş durumda. Lig ve Avrupa maçlarında Valencia'nın 25, Batshuayi'nin ise 13 olmak üzere toplamda 38 golleri bulunuyor. Avrupa'da Sarı-Lacivertliler'in vurucu timini geçebilen sadece iki tane ikili var: PSG'de toplam 42 gol katkısı veren Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile Manchester City'de aynı gol sayısına ulaşan Erling Haaland ile Phil Foden...Sevilla karşısında bu ikili yine Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu olacak. Enner Valencia'nın her zamanki gibi maça 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlığını yeni atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Michy Batshuayi'nin ise karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olması bekleniyor.