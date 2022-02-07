Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'nda!

Ligde zirve iddiasından artık uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler yeniden Türkiye Kupası'na çevrildi. Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Kayserispor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar hemen başladı.
İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Başakşehir maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da antrenman programını uyguladı.
İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Başakşehir maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da antrenman programını uyguladı.