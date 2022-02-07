Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'nda!

Süper Lig'de zirve iddiasından artık uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler yeniden Türkiye Kupası'na çevrildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'nda!
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07 Şubat 2022 10:18
Ligde zirve iddiasından artık uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler yeniden Türkiye Kupası'na çevrildi. Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Kayserispor'la karşılaşacak sarı-lacivertlilerde hazırlıklar hemen başladı.

İsmail Kartal yönetimindeki idmanda Başakşehir maçında oynayan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da antrenman programını uyguladı.

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