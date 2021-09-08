Fenerbahçe'de gözler Steven Caulker'a döndü!

Fenerbahçe'de oyuncular tek tek ayrılırken gözler Steven Caulker'a döndü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler Steven Caulker'a döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 08:35
Fenerbahçe'de oyuncular tek tek ayrılırken gözler Steven Caulker'a döndü.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ancak Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Caulker artık ayrılık aşamasına geldi.

Süper Lig'de özellikle Kayserispor ve Gaziantep'in istediği İngiliz stoper için görüşmeler sıklaştırıldı. Ancak görüşmelerde uzlaşı sağlamaktan uzak olan Caulker'ın transferin son gününde bir kulüple anlaşması ve hem limit hem de kadroda yer açması isteniyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.