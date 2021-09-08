Fenerbahçe'de gözler Steven Caulker'a döndü!

Fenerbahçe'de oyuncular tek tek ayrılırken gözler Steven Caulker'a döndü.



Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ancak Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Caulker artık ayrılık aşamasına geldi.



Süper Lig'de özellikle Kayserispor ve Gaziantep'in istediği İngiliz stoper için görüşmeler sıklaştırıldı. Ancak görüşmelerde uzlaşı sağlamaktan uzak olan Caulker'ın transferin son gününde bir kulüple anlaşması ve hem limit hem de kadroda yer açması isteniyor.



