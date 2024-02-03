Fenerbahçe'de gözler Serdar Dursun transferinde

Fenerbahçe hem yabancı kontenjanını boşaltmak hem de oynamayan oyuncuların önünü açmak için kadroda önemli değişikliğe gidiyor. İlk planda Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Crespo takımdan ayrıldı. Bu isimlere önümüzdeki günlerde yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. Umut'un Pendikspor'a kiralanmasının ardından yerine gelecek isim netleşti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Serdar Dursun transferinde
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03 Şubat 2024 10:34
Fenerbahçe'de son dönemde bazı isimlerle yollar ayrıldı. Yabancı kontenjanını da boşaltmak zorunda olan Sarı-lacivertlilerde takımdan gideceklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal ideal on birini oluşturduğu için oynamayan oyuncu sayısı çok fazlaydı. Hem aşırı kalabalığın hem de oynamayan futbolcuların mutsuzluğunun takımı olumsuz etkilemesinden endişe edildi. Bu yüzden gitmek isteyen isimlere engel olunmadı. Umut Nayir ve Emre Mor buna örnek iki isim oldu.

SERDAR DURSUN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Sarı-lacivertli ekipte Umut'un ayrılığı sonrası 3. golcü arayışları devam ediyor. Bu bölge için en kuvvetli aday sezon başında Karagümrük'e transfer olan milli oyuncu Serdar Dursun...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük arasında milli golcü Serdar Dursun için görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon toplamda 25 maça çıkan Serdar Dursun, 6 gol kaydetti. 

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