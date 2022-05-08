Fenerbahçe'de gözler Serdar Dursun'da

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde gözler Serdar Dursun'un üzerinde olacak.
Yıldız golcü, krallık yarışında da iddiasını sürdüren ve sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor.
30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.
Yıldız golcü, krallık yarışında da iddiasını sürdüren ve sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor.
30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.
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