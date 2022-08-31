Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin gitmesi ve Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası stoperde yaşanan sorunlar bu hafta büyük ihtimalle ortadan kalkacak.
SERDAR AZİZ MÜJDESİ
Sağ stoperde forma giyen Lemos'tan memnun olmayan sarı lacivertlilerde, sakatlığı geçen Serdar Aziz'in cumartesi günü Kayseri maçında oynaması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sakatlık yaşamıştı.
SERDAR AZİZ MÜJDESİ
Sağ stoperde forma giyen Lemos'tan memnun olmayan sarı lacivertlilerde, sakatlığı geçen Serdar Aziz'in cumartesi günü Kayseri maçında oynaması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sakatlık yaşamıştı.