Fenerbahçe'de gözler Livakovic'te!

Başakşehir maçında sakatlanan Hırvat kaleci 2. yarıyla birlikte formasına kavuşuyor. Livakovic sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisinin Hatay maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
İlk yarıyı geçtiğimiz yıla oranla çok başarılı bir performansla kapatan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ikinci yarının ilk maçında sahada olmak için titizlikle tedavisine devam ediyor.
HENÜZ SAMANDIRA'YA İNEMEDİ
Başakşehir maçında oyuna devam edemeyen Livakovic sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisi henüz Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin çimine inmese de ikinci yarının ilk maçı olan Hatayspor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
İlk yarıyı geçtiğimiz yıla oranla çok başarılı bir performansla kapatan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ikinci yarının ilk maçında sahada olmak için titizlikle tedavisine devam ediyor.
HENÜZ SAMANDIRA'YA İNEMEDİ
Başakşehir maçında oyuna devam edemeyen Livakovic sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisi henüz Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin çimine inmese de ikinci yarının ilk maçı olan Hatayspor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.