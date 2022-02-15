Fenerbahçe'de gözler Ferdi ile Berke'de

Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklar devam ediyor.



Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı gelecek sezon daha da düşeceği için yerli statüsündeki iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyor. Aynı durumdaki Serdar Aziz ile de kontrat yenilenmesi hedefleniyor.



Üç oyuncuya boşa çıkacakları için başka teklifler de geldiği bu nedenle sürecin uzadığı belirtiliyor.





İLGİLİ VİDEO