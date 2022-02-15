Fenerbahçe'de gözler Ferdi ile Berke'de

Sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklar devam ediyor. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı gelecek sezon daha da düşeceği için yerli statüsündeki iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler Ferdi ile Berke'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 14:18
Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklar devam ediyor.

Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı gelecek sezon daha da düşeceği için yerli statüsündeki iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyor. Aynı durumdaki Serdar Aziz ile de kontrat yenilenmesi hedefleniyor.

Üç oyuncuya boşa çıkacakları için başka teklifler de geldiği bu nedenle sürecin uzadığı belirtiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.