Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de

Fenerbahçe'nin sahasında Rizespor ile oynayacağı maçta gözler golcü futbolcu Youssef En-Nesyri'de olacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Avrupa'da Midtjylland'a 1 gol atan Youssef En Nesyri, Süper Lig'de son 2 maçta da ağları salladı. Youssef En-Nesyri, ligde Adana Demirspor karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan, Göztepe'ye de 2 gol atan Faslı forvet, son 20 lig sınavında rakip fileleri 12 kez salladı ve 4 asist yaptı.
Son 12 lig maçında 11 gol ve 4 asistle skora toplamda 15 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, Rizespor karşısında da 2 gol atıp, 2007/08'den bu yana Enner Valencia'nın (Mayıs-Ağustos 2022; 4 maç) ardından Fenerbahçe formasıyla üst üste üç maçta duble yapan ikinci oyuncu olmak istiyor.
Avrupa'da Midtjylland'a 1 gol atan Youssef En Nesyri, Süper Lig'de son 2 maçta da ağları salladı. Youssef En-Nesyri, ligde Adana Demirspor karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan, Göztepe'ye de 2 gol atan Faslı forvet, son 20 lig sınavında rakip fileleri 12 kez salladı ve 4 asist yaptı.
Son 12 lig maçında 11 gol ve 4 asistle skora toplamda 15 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, Rizespor karşısında da 2 gol atıp, 2007/08'den bu yana Enner Valencia'nın (Mayıs-Ağustos 2022; 4 maç) ardından Fenerbahçe formasıyla üst üste üç maçta duble yapan ikinci oyuncu olmak istiyor.