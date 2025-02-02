Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Enner Valencia'nın ardından sarı-lacivertlilerde üst üste üç maçta duble yapan ilk oyuncu olmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de
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02 Şubat 2025 11:18
Fenerbahçe'nin sahasında Rizespor ile oynayacağı maçta gözler golcü futbolcu Youssef En-Nesyri'de olacak.

Avrupa'da Midtjylland'a 1 gol atan Youssef En Nesyri, Süper Lig'de son 2 maçta da ağları salladı. Youssef En-Nesyri, ligde Adana Demirspor karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan, Göztepe'ye de 2 gol atan Faslı forvet, son 20 lig sınavında rakip fileleri 12 kez salladı ve 4 asist yaptı.

Son 12 lig maçında 11 gol ve 4 asistle skora toplamda 15 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, Rizespor karşısında da 2 gol atıp, 2007/08'den bu yana Enner Valencia'nın (Mayıs-Ağustos 2022; 4 maç) ardından Fenerbahçe formasıyla üst üste üç maçta duble yapan ikinci oyuncu olmak istiyor.

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