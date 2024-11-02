Fenerbahçe'de gözler En Nesyri'de!

Fenerbahçe 'nin 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçta gözler Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'de olacak.

Faslı forvet, kendisinden beklenen çıkışı yapmaya başladı. 27 yaşındaki golcü önce Manchester United karşısında 3 isabetli şut çekti ve sonunda ağları sarstı. En-Nesyri daha sonra Bodrumspor maçında da golünü attı. Yıldız forvet için peş peşe iki karşılaşmada fileleri havalandırmak büyük moral oldu. Mourinho'nun Trabzon deplasmanında da öğrencisini 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.



"GÖSTER KENDİNİ EN NESYRI"



En-Nesyri için önemli bir avantaj, Bordo-Mavililer'in iki stoperi Savic ve Denswil'in sakatlıktan sonra ilk kez Fenerbahçe maçıyla formalarına kavuşacak olmaları. Faslı oyuncu, rakip savunmacıların maç eksiğini iyi bir şekilde değerlendirebilir. SarıLacivertliler için özellikle başarılı golcünün hava toplarındaki hakimiyeti büyük bir hücum silahı olacak. Taraftarlar da sosyal medyada Faslı forveti mesaj yağmuruna tutarak, "Göster kendini En-Nesyri" sözleriyle motive ediyor.



