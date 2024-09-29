Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler, Boşnak golcü Edin Dzeko'nun üzerinde olacak.
Galatasaray maçında oyuna sonradan giren ve çok net fırsatları harcayan Youssef En-Nesyri, St. Gilloise mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak yine etkili olamamıştı.
GÖZLER EDIN DZEKO'DA
Antalyaspor deplasmanında bu akşam gözler Edin Dzeko'da. Derbide penaltıdan ağları havalandıran Dzeko, ligde geride kalan 6 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı. En-Nesyri'nin ise yine kulübe hamlesi olacağı öğrenildi.
Galatasaray maçında oyuna sonradan giren ve çok net fırsatları harcayan Youssef En-Nesyri, St. Gilloise mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak yine etkili olamamıştı.
GÖZLER EDIN DZEKO'DA
Antalyaspor deplasmanında bu akşam gözler Edin Dzeko'da. Derbide penaltıdan ağları havalandıran Dzeko, ligde geride kalan 6 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı. En-Nesyri'nin ise yine kulübe hamlesi olacağı öğrenildi.