Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da!

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler kaptan Edin Dzeko'da olacak...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da!
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29 Eylül 2024 10:09
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler, Boşnak golcü Edin Dzeko'nun üzerinde olacak.

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren ve çok net fırsatları harcayan Youssef En-Nesyri, St. Gilloise mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak yine etkili olamamıştı.

GÖZLER EDIN DZEKO'DA

Antalyaspor deplasmanında bu akşam gözler Edin Dzeko'da. Derbide penaltıdan ağları havalandıran Dzeko, ligde geride kalan 6 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı. En-Nesyri'nin ise yine kulübe hamlesi olacağı öğrenildi. 

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