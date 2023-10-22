Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da

Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de tüm gözler Edin Dzeko'da olacak. Boşnak golcü, gollerine devam ederek Kanarya'yı tekrardan zirveye oturtmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'da
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22 Ekim 2023 10:19
Son güncelleme 22 Ekim 2023 11:03
Fenerbahçe'nin, Hatayspor karşısında hücumdaki en önemli kozu, Edin Dzeko olacak.

Sarı-lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı, bu akşam atacağı gol ya da gollerle, takımının 3 puanı almasına katkıda bulunmak istiyor.

Dzeko, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 8 kez ağları havalandırırken, 6 da asist yaptı. Boşnak forvet, Süper Lig'de 8 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle şu ana kadar oynadı. 3

37 yaşındaki futbolcu, ligdeki gollerinin 4'ünü, Kadıköy'de kaydetti. Dzeko, taraftarı önündeki bu dikkat çekici gol performansını yine sürdürerek takımını zirveye oturtmak istiyor. 

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