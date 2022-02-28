Fenerbahçe'de gözler Bielsa'ya döndü

Leeds United'tan ayrılan Arjantinli Marcelo Bielsa da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de gözler Bielsa'ya döndü
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28 Şubat 2022 12:04
Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe'de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

Geçen sezon başkan Ali Koç'un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.

Bielsa'nın uzun süredir gündemde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus'a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti. 

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