Fenerbahçe'de gözler Berke ve Ferdi'de

Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer konusunda somut gelişmeler bekleniyor. Berke'nin önceliği Avrupa olsa da Ferdi, Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de gözler Berke ve Ferdi'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 10:26
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. 2018 yılında Başkan Ali Koç'un ilk transferleri olarak kadroya katılan iki genç yıldız için artık somut gelişmeler bekleniyor.

BERKE ÖZER, AVRUPA'YA SICAK

Bu sezon özelinde takımla özdeşleşen iki ismin geleceği bilhassa camia içerisinde merak ediliyor. Her iki oyuncula da görüşmeler gerçekleştirildi. Daha önce 2.5 yıl kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Berke, şu anda Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleciyle henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Son ana kadar görüşmeler sürecek.

FERDİ KALMAK İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu tarafında ise daha somut adımlar atıldı. Hem Fenerbahçe tarafı hem de Ferdi yola devam etmek istiyor. İki taraf da son görüşmelerini yaptı. Ferdi kalmak istediğini de yönetim tarafına iletti. Artık son karar sarı-lacivertli yönetimde olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.