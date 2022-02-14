Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. 2018 yılında Başkan Ali Koç'un ilk transferleri olarak kadroya katılan iki genç yıldız için artık somut gelişmeler bekleniyor.



BERKE ÖZER, AVRUPA'YA SICAK



Bu sezon özelinde takımla özdeşleşen iki ismin geleceği bilhassa camia içerisinde merak ediliyor. Her iki oyuncula da görüşmeler gerçekleştirildi. Daha önce 2.5 yıl kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Berke, şu anda Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleciyle henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Son ana kadar görüşmeler sürecek.



FERDİ KALMAK İSTİYOR



Ferdi Kadıoğlu tarafında ise daha somut adımlar atıldı. Hem Fenerbahçe tarafı hem de Ferdi yola devam etmek istiyor. İki taraf da son görüşmelerini yaptı. Ferdi kalmak istediğini de yönetim tarafına iletti. Artık son karar sarı-lacivertli yönetimde olacak.



