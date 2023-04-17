Fenerbahçe'de gözler çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maça çevrildi.Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesinde ligi lider olarak tamamlamıştı. Sezonun ilk bölümünde zirveye giden yol, 0-0lık Beşiktaş derbisinden sonra yakalanan 5'te 5'lik seriyle gelmişti.Jorge Jesus'un öğrencileri, Karagümrük'le girdiği gol düellosunu Batshuayi'nin son dakikada ağları sarsmasıyla 5-4 kazanmış, ardından Ankaragücü deplasmanında 3-0 galip gelmişti. Sarı-Lacivertliler daha sonra Başakşehir'i Rossi'nin harika golüyle 1-0 yenmiş, İstanbulspor'u 5-2'yle geçmiş ve son olarak 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçte Kanarya, liderliği ele geçirdi.Jorge Jesus, Kadıköy'de gelen 4-2'lik şok Beşiktaş yenilgisinin ardından öğrencilerine bu seriyi hatırlattı, şampiyonluk için aynısını tekrarlamak zorunda olduklarını söyledi.Fenerbahçe, Karagümrük önünde 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Zajc ve Szalai'nin golleriyle 2-1 kazandı. Önceki akşam ise rakip Ankaragücü'ydü. Kanarya bu kez 81'de topu ağlarında gördü. Ancak Valencia'nın penaltısı ve Crespo'nun 90+5'teki golü 3 puanı getirdi.Fenerbahçe'de gözler artık çarşamba günü Başakşehir ile oynanacak maça çevrildi. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanıp seriyi 3'te 3'e getirmeyi ve yoluna doludizgin devam etmeyi hedefliyor.Karagümrük: 5-4Ankaragücü (D): 3-0Başakşehir: 1-0İstanbulspor (D): 5-2Sivasspor: 1-0Karagümrük (D): 2-1Ankaragücü: 2-1Başakşehir: Çarşambaİstanbulspor: 24 NisanSivasspor (D): 29 Nisan