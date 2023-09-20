Fenerbahçe'de gözler Avrupa golcülerinde

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile yapacağı maçta en büyük kozu forvetler olacak. Eleme turlarında 6'şar gole katkı yapan İrfan Can ve Szymanski ile 5'er golde payları olan Tadic ve Dzeko, skor üretiminde öne çıkan isimler oldular.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Avrupa golcülerinde
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20 Eylül 2023 07:57
Son güncelleme 20 Eylül 2023 07:59
UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı 6 maçın hepsini kazanırken, rakip kalelere 21 gol atıp sadece 2 gol yiyen Fenerbahçe, H Grubu'ndaki mücadelesine Perşembe akşamı Nordsjaelland sınavıyla start verecek.

Danimarka temsilcisiyle Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşması öncesi sarı lacivertlilerin en önemli kozu, forvet oyuncuları olacak.

İRFAN, SZYMANSKI, TADIC VE DZEKO PARLADI

Konferans Ligi'nde maç başına 3.5 gol ortalamasına ulaşan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Sebastian Szymanski, skora en çok katkı yapan isimler olarak öne çıktılar. Toplamda 6'şar golde imzaları olan iki oyuncudan İrfan Can 4 gol, 2 asist, Szymanski de 3 gol, 3 asist üretti. Dusan Tadic (4 gol, 1 asist) ve Edin Dzeko da (2 gol, 3 asist) 5'er gole direkt katkıda bulundu. 



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