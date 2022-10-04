Fenerbahçe'de gözler Avrupa'da!

Beşiktaş derbisini geride bırakan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve öğrencileri, perşembe akşamı grubun 3. haftasında oynanacak AEK Larnaca maçına odaklanmaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Avrupa'da!
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04 Ekim 2022 08:31
Beşiktaş derbisini geride bırakan Fenerbahçe'de artık gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Jorge Jesus ve takımı, perşembe akşamı grubun 3. haftasında oynanacak AEK Larnaca maçına odaklanmaya başladı. Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor.

YOĞUN BİR ANALİZLE HAZIRLANIYOR

Jorge Jesus ve teknik ekibi yoğun bir analizle bu zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'nda 2 maçta 4 puanı bulunuyor. 

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