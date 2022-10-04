Beşiktaş derbisini geride bırakan Fenerbahçe'de artık gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi.



FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET



Jorge Jesus ve takımı, perşembe akşamı grubun 3. haftasında oynanacak AEK Larnaca maçına odaklanmaya başladı. Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor.



YOĞUN BİR ANALİZLE HAZIRLANIYOR



Jorge Jesus ve teknik ekibi yoğun bir analizle bu zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'nda 2 maçta 4 puanı bulunuyor.



