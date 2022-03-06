Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'de

Ligde Giresunspor, Hatay ve Kasımpaşa'yı yenerek çıkışa geçen Fenerbahçe'de bu akşam gözler en çok iki ismin üzerinde olacak. Biri sakatlıktan iyi bir şekilde dönen Altay Bayındır ve diğer isim de İrfan Can Kahveci...

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Fenerbahçe'de gözler Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci'de
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06 Mart 2022 12:33
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Ligde Giresunspor, Hatay ve Kasımpaşa'yı yenerek çıkışa geçen Fenerbahçe 'de bu akşam gözler en çok iki ismin üzerinde olacak. Sakatlıktan döndükten sonra kısa sürede eski formuna kavuşan kaleci Altay Bayındır, Milli formada rekabet içinde olduğu Uğurcan Çakır'la kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor'un güçlü hücum hattına karşı Altay'ın performansı, elbette maçın kaderini etkileyecek unsurlar arasında yer alacak. Altay kadar bir başka kilit ismin İrfan Can Kahveci olması bekleniyor.

Mesut Özil'in yedekte başlamasının beklendiği dev kapışmada ilk 11'de sahaya çıkacak olan İrfan Can, Bordo Mavililer karşısında Kanarya'nın hücumlarını yönlendirecek ve atacağı paslarla takım arkadaşlarına gollük pozisyonlar yaratmaya çalışacak. 

 

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