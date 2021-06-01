Fenerbahçe'de herkesin beklediği gün geldi, çattı. Başkan Ali Koç'un adaylık toplantısı sırasında, "1 Haziran'a kadar bekleyin" mesajı sonrası gözler bugüne çevrildi.



FB TV'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Koç'un, adaylık çalışmalarının yanı sıra esas olarak teknik direktör seçimi ve futbol takımıyla ilgili bilgiler vermesi bekleniyor.



Son günlerde de sarı-lacivertli kulüpte bu konuda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar dün itibariyle Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi sona erse de, çalışmalar aksamadan devam etti.



Sezonu teknik sorumlu olarak kapatan Belözoğlu, sportif direktörlük görevini son ana kadar devam ettirdi. Bu süre zarfında da teknik direktörlük için maddi ve sportif kriterler doğrultusunda araştırmalar yapıldı.



Özellikle Portekiz ekolü üzerinde durulduğu öğrenildi. Daha önce Alman ekolü üzerinden ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler, bilhassa maddi konuları da göz önünde tutarak tam anlamıyla bir çalışma başlatamamıştı. Son şartlar göz önüne alındığında da Portekiz futbolundan bazı isimlerin planlara dahil edildiği kaydedildi.



Şu anda kulüpsüz olan ve bonservisi elinde olan bazı Portekizli hocalar gündeme geldi.



Açıklama 15.30'da



Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un bugün saat 15.30'da FB TV'de kameraların karşısına geçeceğini açıkladı. Hem adaylık süreci hem de gündeme dair açıklamalarda bulunması beklenen Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geleceği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Başkanımız Ali Koç, 1 Haziran Salı günü saat 15.30'da FB TV'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



