Fenerbahçe'de gözden düşen isimler takımı taşıdı

Fenerbahçe için ligde son haftalar, aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde heyecanlı geçiyor. Karagümrük, Ankaragücü ve son olarak Başakşehir maçlarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, hepsini son anlarda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı bildi. Jorge Jesus'un ekibinin son düdük çalana kadar pes etmemesinin yanı sıra, bu maçlarda zaferi getiren oyuncuların son dönemde beklentilerin altında kalan ve taraftarın protestosuna maruz kalan isimler olması da dikkat çekiciydi.



İRFAN CAN, JESUS'UN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI



İrfan, Beşiktaş derbisinde adeta 'istenmeyen adam' ilan edildi. Milli futbolcu, Karagümrük karşısında oyundan alındıktan sonra ve maç sonunda, protestolar karşısındaki tepkisini gösterdi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ankaragücü maçında sonradan girdi. Kaptırdığı topta rakip öne geçti. İrfan Can, buna rağmen pes etmedi. Başarılı oyuncu önce takımına penaltıyı kazandırdı, ardından Crespo'nun galibiyeti getiren golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu. Başakşehir maçında ise Touba, İrfan'a yaptığı hareketle ikinci sarısını gördü. Hocasının güvenini boşa çıkarmadı.



PEDRO'DAN 7 AY SONRA GELEN GOLLER



Joao Pedro'ya sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak imza attırılması, beklentilerin doğal olarak iyice yükselmesine neden oldu. Ancak tecrübeli oyuncu büyük bir şanssızlıkla sezon başında sakatlandı, Avrupa'da ön eleme maçlarını kaçırdı. 31 yaşındaki futbolcu 4. haftadaki Konya maçında sonradan oyuna girerek ilk kez formayı giydi, ilk defa 11'de başladığı Kayseri mücadelesinde 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Pedro, bu golden sonra ligde bir kez daha ağları sarsmak için tam 7 ay bekledi. Başakşehir mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan, gollerden sonra göz yaşlarına hakim olamayan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu; geç de olsa çok kritik bir maçta beklenen patlamayı yaptı. Hem İrfan hem de Pedro, şampiyonluk yolunda kahraman olmayı başardı.







