Fenerbahçe'de görev artık Krunic'in!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de Fred'in yokluğunda İsmail Kartal, Rade Krunic'e ilk 11'de yer verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de görev artık Krunic'in!
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28 Ocak 2024 11:46
Fenerbahçe'de sakatlanan Fred'in yokluğunda Rade Krunic'i bu bölgede kullanmayı düşünen İsmail Kartal, bugün Ankaragücü maçında Bosnalı oyuncusuna ilk 11'de yer verecek.

Krunic-İsmail Yüksek ile orta sahayı oluşturacak olan Kartal, Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya da yakın ilgi gösteriyor.

Bu iki oyuncuya da teklifler gelirken maaşları yüksek bulunduğu için ücretinin büyük bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi isteniyor. 

 
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