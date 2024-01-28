Fenerbahçe'de görev artık Krunic'in!

Fenerbahçe'de sakatlanan Fred'in yokluğunda Rade Krunic'i bu bölgede kullanmayı düşünen İsmail Kartal, bugün Ankaragücü maçında Bosnalı oyuncusuna ilk 11'de yer verecek.
Krunic-İsmail Yüksek ile orta sahayı oluşturacak olan Kartal, Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya da yakın ilgi gösteriyor.
Bu iki oyuncuya da teklifler gelirken maaşları yüksek bulunduğu için ücretinin büyük bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi isteniyor.
Krunic-İsmail Yüksek ile orta sahayı oluşturacak olan Kartal, Miha Zajc ve Miguel Crespo'ya da yakın ilgi gösteriyor.
Bu iki oyuncuya da teklifler gelirken maaşları yüksek bulunduğu için ücretinin büyük bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi isteniyor.