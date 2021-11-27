Fenerbahçe'de golcüler işlemiyor

Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı golcüler adeta "Hangimiz daha kötü" yarışına girdi.



Salzburg'ta 42 maçta 23 gol kaydeden Berisha, burada 12 maça iki gol sığdırabildi. Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun, 36 maçta 29 golü bulmuştu, Kanarya'da 8 maçta bir gol atabildi.



Öte yandan Los Angeles'a 19 maçta altı golle katkı yapan Rossi, sarı lacivertli formayla dokuz maçta iki defa ağları havalandırdı.





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