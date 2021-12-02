Fenerbahçe'de golcüler hayal kırıklığı yarattı

Son 6 haftada yalnızca bir galibiyet alabilen Fenerbahçe'de, golcüler de performanslarıyla sınıfta kaldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de golcüler hayal kırıklığı yarattı
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02 Aralık 2021 11:39
Fenerbahçe'nin golcüleri Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada hayal kırıklığı yaşattı.

Göztepe maçında beraberlik golünü atan Serdar Dursun, 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Berisha ise 8 lig sınavında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EN SKORER MESUT ÖZİL

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de en skorer ismi ise 11 lig maçında 574 dakika sahada kalan ve 4 gol atan Mesut Özil oldu.


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