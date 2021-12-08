Fenerbahçe'de gol silahı yine Berisha

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gol silahı yine Berisha
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08 Aralık 2021 13:15
Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe 'nin en önemli hücum silahı yine Mergim Berisha olacak. Alman futbolcu, Rizespor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti. 23 yaşındaki forvet, perşembe günü ülkesinden Frankfurt'a karşı da ağları sarsmaya kararlı.

Berisha, Avrupa Ligi'nde tek golünü Antwerp deplasmanında kaydetmiş, aynı mücadelede asist de yapmıştı. Başarılı oyuncu, "Grubu galibiyetle bitirmek istiyoruz. Umarım gol atarak takımıma katkı vermeye devam ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde Valencia sakatlığı nedeniyle, Serdar Dursun ise Avrupa kadrosunda yer almadığı için mücadelede yok.


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