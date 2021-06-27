Fenerbahçe'de Gökhan Gönül zirvesi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak.



Fanatik'in haberine göre; Küpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.



Başkan Ali Koç'un da kalmasına sıcak baktığı Gökhan Gönül'ün önümüzdeki sezon kulübeyi zenginleştirmek için kalması yönünde karar verilmesi bekleniyor. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.



