Fenerbahçe'de Gökhan Gönül zirvesi

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül zirvesi
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27 Haziran 2021 10:54
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün geleceği başkan Ali Koç ile yapacağı görüşme sonrasında belli olacak.

Fanatik'in haberine göre; Küpte 1 sezon daha kalıp, hizmet etmek isteyen tecrübeli futbolcunun durumu Koç ile yapacağı zirve sonrası netlik kazanacak.

Başkan Ali Koç'un da kalmasına sıcak baktığı Gökhan Gönül'ün önümüzdeki sezon kulübeyi zenginleştirmek için kalması yönünde karar verilmesi bekleniyor. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.


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