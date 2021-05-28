Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün imza tarihi belli oldu

31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'le yola devam edileceği öğrenildi. Başkanlık seçimi sonrasında deneyimli futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılacak

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün imza tarihi belli oldu
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28 Mayıs 2021 08:04
Beşiktaş'ta 4 sezon forma giydikten sonra geçen sezonun başında yeniden yuvasına, Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'le 1 yıllık anlaşma yapılmıştı. Sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erecek olan Gökhan, özellikle ilk haftalarda takıma büyük bir katkı yapmıştı. Gelir gelmez kaptanlık pazubandını da takan 36 yaşındaki futbolcu, sakatlıklar nedeniyle ise sezonun ikinci bölümünde istediği futbolu ortaya koyamamıştı.

Rakip de çıkmadı

Sarı-Lacivertli formayı giymeye devam etmek isteyen Gökhan'ın geleceğinin, kulüpteki başkanlık seçiminin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Bir kez daha göreve gelmesi beklenen ve henüz kendisine rakip çıkmayan Başkan Ali Koç'un, seçim sonrasında tecrübeli futbolcuyla masaya oturup, yeni bir anlaşma yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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