Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'e jest

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, geleceğinin ne olacağını bekliyor.
Beşiktaş'tan ayrılıp 4 sezonluk bir aranın ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan'a hemen kaptanlık pazubandı verilmişti.
Sezonun ilk devresinde iyi bir sezon geçiren ancak ikinci kısmında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 1 yıllık sözleşme jestinde bulunacağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan ayrılıp 4 sezonluk bir aranın ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan'a hemen kaptanlık pazubandı verilmişti.
Sezonun ilk devresinde iyi bir sezon geçiren ancak ikinci kısmında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 1 yıllık sözleşme jestinde bulunacağı öğrenildi.