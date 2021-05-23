Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'e jest

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden olan Gökhan Gönül için karar verildi.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'e jest
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23 Mayıs 2021 13:54
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, geleceğinin ne olacağını bekliyor.

Beşiktaş'tan ayrılıp 4 sezonluk bir aranın ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan'a hemen kaptanlık pazubandı verilmişti.

Sezonun ilk devresinde iyi bir sezon geçiren ancak ikinci kısmında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 1 yıllık sözleşme jestinde bulunacağı öğrenildi.


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