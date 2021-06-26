Fenerbahçe'de Gökhan Gönül beklemede

Fenerbahçe 'de sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, Ali Koç ve ekibini bekliyor.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek seçim sonrasında tecrübeli futbolcu yönetimden davet bekleyecek.
Açıklanacak teknik adamın da fikri alındıktan sonra Gökhan'ın yol haritası belli olacak.
36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek seçim sonrasında tecrübeli futbolcu yönetimden davet bekleyecek.
Açıklanacak teknik adamın da fikri alındıktan sonra Gökhan'ın yol haritası belli olacak.
36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.