Fenerbahçe'de Gökhan Gönül beklemede

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceğindeki belirsizlik sürüyor. Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Pazartesi günü belli olacak ve yönetim onun kararına göre tecrübeli isimle yola devam edip etmeme kararı alacak.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül beklemede
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26 Haziran 2021 12:27
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de sözleşmesi sona eren kaptan Gökhan Gönül, Ali Koç ve ekibini bekliyor.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek seçim sonrasında tecrübeli futbolcu yönetimden davet bekleyecek.

Açıklanacak teknik adamın da fikri alındıktan sonra Gökhan'ın yol haritası belli olacak.

36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.




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