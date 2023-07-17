Fenerbahçe'de gizli tehlike: 19 yabancı

Üst üsteaçıklayanyaptığı 6 transferin 5'i yabancı oldu. Süper Lig'de yeni sezondadevam ediyor.Açıklanması beklenenveile birlikte Sarı- Lacivertliler'in kadrosunda yurt dışı pasaportlu futbolcu sayısı 19'a yükselecek. Transfer çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-Lacivertliler, Gustavo Henrique'yi takımda düşünmüyor. Attila Szalai'nin de ayrılması bekleniyor. King, Rossi ve Pedro'nun da bu isimlere eklenmesi muhtemel.