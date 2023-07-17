Fenerbahçe'de gizli tehlike: 19 yabancı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şimdiden 19 yabancıya ulaşılması ayrılık listesini kabarttı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gizli tehlike: 19 yabancı
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17 Temmuz 2023 12:07
Üst üste transferlerini açıklayan Fenerbahçe'nin yaptığı 6 transferin 5'i yabancı oldu. Süper Lig'de yeni sezonda 14 yabancı kuralı devam ediyor.

19 YABANCI OLACAK

Açıklanması beklenen Becao ve Livakovic ile birlikte Sarı- Lacivertliler'in kadrosunda yurt dışı pasaportlu futbolcu sayısı 19'a yükselecek. Transfer çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AYRILMASI BEKLENENLER

Sarı-Lacivertliler, Gustavo Henrique'yi takımda düşünmüyor. Attila Szalai'nin de ayrılması bekleniyor. King, Rossi ve Pedro'nun da bu isimlere eklenmesi muhtemel.



 
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