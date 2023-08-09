Fenerbahçe'de gizli lider: Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, takım içinde gösterdiği liderlik özelliğiyle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gizli lider: Dusan Tadic
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09 Ağustos 2023 11:40
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 11:42
Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık Edin Dzeko'ya verildi fakat takımın bir de gizli kaptanı bulunuyor.

Bu isim kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Dusan Tadic'ten başkası değil... 34 yaşındaki Sırp oyuncu, saha içi ve saha dışında takıma öncülük ediyor. Arkadaşlarını her alanda yönlendiren yıldız, 'gizli kaptan' olduğunun mesajını veriyor.

2 MAÇTA 2 GOLE KATKI 

Kariyerinde skorer yapısıyla öne çıkan Tadic, Fenerbahçe kariyene de hızlı başladı. Sırp yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 



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