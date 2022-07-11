Fenerbahçe'de transfer devam ederken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sessizlik sürüyor...Yabancı sınırını çoktan aşan sarı-lacivertli ekipte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Max Meyer ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Oyuncuların menajerleri kulüp arayışını sürdürüyor. Luiz Gustavo ile Filip Novak'ın da bu isimlere eklenme ihtimali yüksek. Önümüzdeki günlerde açıklamaların birer birer gelmesi bekleniyor.