Fenerbahçe'de gidiş terminali açılıyor

Yabancı sınırını çoktan aşan Fenerbahçe'de Steven Caulker, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Max Meyer ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de gidiş terminali açılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2022 12:42
Fenerbahçe'de transfer devam ederken, takımdan gönderilecek oyuncular konusunda ise sessizlik sürüyor...

Yabancı sınırını çoktan aşan sarı-lacivertli ekipte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Max Meyer ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncuların menajerleri kulüp arayışını sürdürüyor. Luiz Gustavo ile Filip Novak'ın da bu isimlere eklenme ihtimali yüksek. Önümüzdeki günlerde açıklamaların birer birer gelmesi bekleniyor. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ