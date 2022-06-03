Fenerbahçe'de genel kurul toplanıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu 4 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de genel kurul toplanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2022 17:25
Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek mali genel kurul toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulunun ibrası görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda 2022 yılı bütçe tasarısı da oylanacak.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ