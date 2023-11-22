Fenerbahçe'de gençlik projesi meyve veriyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında genç yeteneklere yatırım yaparak Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gençlik projesi meyve veriyor!
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22 Kasım 2023 10:04
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasından sonra gençlere yapılan yatırım dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, gelişrme aşamasında olan potansiyelli isimleri kadrosuna katarak hem Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırıyor hem de kasasını dolduruyor. Bu isimlere en iyi örnekler, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler.

20 yaşındayken Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek ve 18 yaşındayken Nec Nijmegen'den kadroya katılan Ferdi, bugün A Milli Takım'ın değişmezleri arasında.

BU SEZON BARTUĞ GELDİ

Henüz 13 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen Arda Güler de önce Fenerbahçe'nin A takımında forma giydi, ardından dünya devi Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle satıldı.

Son yıllarda Türkiye geneli taranarak gelecek vaat eden Arda gibi genç yetenekler altyapıya dahil edildi. Can Bartu Çığır, Yiğit Evin, Utku Karakaya, Yasir Boz, Ludogorets maçında ilk 11'de forma giyen 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek ve Emir Ortakaya bu isimlerden birkaçı.

Bu sezon öncesi de Bartuğ Elmaz (20) transfer edilmişti.



YAŞ ORTALAMASI

Bu sezon takımda önemli süreler alan Ferdi (24), İsmail (24), Osayi-Samuel (25), Szymanski (24) ile Mert Müldür (24), Oosterwolde (22), Bartuğ Elmaz (20) ile Cengiz Ünder (26), Emre Mor (26) gibi oyuncular sarı-lacivertlileri sevindiriyor.

İsmail, Ferdi ve Szymanski için çift rakamlı bonservis bedelleri konuşuluyor.  

 
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