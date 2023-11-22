'de Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasından sonradikkat çekiyor.Sarı-lacivertliler, gelişrme aşamasında olan potansiyelli isimleri kadrosuna katarak hem Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırıyor hem de kasasını dolduruyor. Bu isimlere en iyi örnekler,ve20 yaşındayken Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek ve 18 yaşındayken Nec Nijmegen'den kadroya katılan Ferdi, bugün A Milli Takım'ın değişmezleri arasında.Henüz 13 yaşındayken Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen Arda Güler de önce Fenerbahçe'nin A takımında forma giydi, ardından dünya devi Real Madrid'e rekor bonservis bedeliyle satıldı.Son yıllarda Türkiye geneli taranarak gelecek vaat eden Arda gibi genç yetenekler altyapıya dahil edildi.Ludogorets maçında ilk 11'de forma giyen 17 yaşındaki stopervebu isimlerden birkaçı.Bu sezon öncesi de(20) transfer edilmişti.Bu sezon takımda önemli süreler alanilegibi oyuncular sarı-lacivertlileri sevindiriyor.için çift rakamlı bonservis bedelleri konuşuluyor.