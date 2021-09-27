Fenerbahçe'de gençlik aşısı tuttu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi. Vitor Pereira'nın ekibinde gençlerin formu göz doldurdu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gençlik aşısı tuttu
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27 Eylül 2021 12:24
Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.

Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı. 

 
 


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