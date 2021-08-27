Fenerbahçe'de gençlere tam puan

Yeni sezonda teknik direktör Vitor Pereira'nın şans verdiği gençler, dikkat çekmeyi başardı.



Portekizli hoca, Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler'den sonra dün de Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü sahaya sürdü. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih, 90+1'de çok şık bir vuruşla Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.



Helsinki ile oynanan ilk maçta Kanarya'nın tek golünü atan Muhammed de 90+3'te Peltola'nın kendi kalesini attığı golle ortayı yapan adamdı. Fatih, Çubuklu ile attığı ilk golün ardından sevincini yedek kulübesindeki hocasına koşarak yaşadı.



Pereira ile Fatih'in birbirlerine sarıldıkları fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulanlar ve beğeni alanlar arasındaki yerini aldı.



