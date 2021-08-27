Fenerbahçe'de gençlere tam puan

Fenerbahçe'de Helsinki'ye karşı son yarım saatte görev yapan isimlerden Fatih golünü attı. Muhammed ve Arda da tam puan aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gençlere tam puan
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27 Ağustos 2021 10:09
Fatih Yiğit Şanlitürk
Fatih Yiğit Şanlitürk
Fenerbahçe
Yeni sezonda teknik direktör Vitor Pereira'nın şans verdiği gençler, dikkat çekmeyi başardı.

Portekizli hoca, Muhammed Gümüşkaya ile Arda Güler'den sonra dün de Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü sahaya sürdü. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih, 90+1'de çok şık bir vuruşla Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.

Helsinki ile oynanan ilk maçta Kanarya'nın tek golünü atan Muhammed de 90+3'te Peltola'nın kendi kalesini attığı golle ortayı yapan adamdı. Fatih, Çubuklu ile attığı ilk golün ardından sevincini yedek kulübesindeki hocasına koşarak yaşadı.

Pereira ile Fatih'in birbirlerine sarıldıkları fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulanlar ve beğeni alanlar arasındaki yerini aldı. 


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