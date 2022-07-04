Fenerbahçe'de gençler öne çıkıyor

Fenerbahçe, son birkaç yıldır sürdürülen yeniden yapılanma politikası ile doğru adımlar atarak geleceğini garantiye aldı.Teknik direktör Jorge Jesus'un elinde gelecek vadeden, potansiyelli, parlamaya hazır çok sayıda oyuncu bulunuyor. Bu da sarı-lacivertli camianın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Genç yaşta deneyim kazanan bu futbolcular, önümüzdeki yıllarda takım iskeletinin ana parçalarını oluşturacak. Kadrodaki birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinin ilgisi de söz konusu.Sarı-lacivertliler, bu oyuncuların satışından ciddi bir bonservis geliri elde ederek ekonomik olarak da rahatlayabilir. Mevcut kadroda, A takım potansiyelli gençler dahil, 25 yaş ve altında 21 oyuncu bulunuyor. Jesus özellikle 20 yaş altındaki gençlerle yakından ilgileniyor.Portekizli hoca genç isimleri rotasyona dahil edip takıma koymaya çalışacak. Potansiyeli en yüksek oyuncu Arda Güler. Camia, yaşları genç olan yabancı oyuncularından da gelir bekliyor.Partizan maçında takımın en eskilerinden biri olarak Altay çıktıktan sonra kaptanlık bandını takan Ferdi Kadıoğlu,şeklinde konuştu.