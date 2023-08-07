Fenerbahçe'de gençler kiralanıyor

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, mevcut kadroda bulunan genç oyuncuları forma giyebilecekleri takımlara kiralamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gençler kiralanıyor
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07 Ağustos 2023 10:17
Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımda bulunan oyuncuların durumu da merak ediliyor. 

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki genç isimlerin tecrübe kazanması için kiralanmasını istedi.

Bu isimler; Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Demir, Arda Çağdaş, Burak Kapacak, Melih Bostan ve Barış Sungur oldu. Sarı-lacivertlilerin en az 5 genç oyuncusunu kiralayacağı konuşuluyor. 



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