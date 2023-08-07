Fenerbahçe'de gençler kiralanıyor

Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımda bulunan oyuncuların durumu da merak ediliyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki genç isimlerin tecrübe kazanması için kiralanmasını istedi.
Bu isimler; Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Demir, Arda Çağdaş, Burak Kapacak, Melih Bostan ve Barış Sungur oldu. Sarı-lacivertlilerin en az 5 genç oyuncusunu kiralayacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki genç isimlerin tecrübe kazanması için kiralanmasını istedi.
Bu isimler; Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Emre Demir, Arda Çağdaş, Burak Kapacak, Melih Bostan ve Barış Sungur oldu. Sarı-lacivertlilerin en az 5 genç oyuncusunu kiralayacağı konuşuluyor.