Fenerbahçe'de genç yetenekler kiralık gidiyor!

Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken takımdaki genç oyuncuların forma şansı bulma ihtimali azalıyor.



Bu nedenle, başka takımlara kiralık olarak gidip düzenli oynama fırsatı yakalamaları isteniyor. Bu noktada harekete geçildi.



Fenerbahçe, 9 senelik şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı ve geniş bir kadro kurdu.



Bu nedenle genç oyuncuların forma şansı bulması mümkün gözükmüyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Jin-ho Jo, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk, Burak Kapacak ve Emre Demir'i düzenli forma giyebilecekleri kulüplere kiralamak için harekete geçti.



Oyuncuların gelişimi için en doğru takımı seçmek adına altyapı koordinatörü Sedat Karabük'ün de fikrinin alınacağı belirtildi.



