Fenerbahçe'de gelenler gidenleri arattı

Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi toplamda 3 gol-4 asist kaydederken, sadece Frey'in yaptığı katkı (12 gol-1 asist) bu isimleri solladı. Samatta ve Thiam da yeni takımlarıyla coştu

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de gelenler gidenleri arattı
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23 Ekim 2021 10:26
Kadroda yeni bir yapılanmaya giderek hücum hattını tamamen yenileyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular, performanslarıyla gidenleri aratıyor. Bu sezon 5 milyon Euro yatırım yapılan Mergim Berisha (1 gol-1 asist) ve Serdar Dursun (0 gol-0 asist) ile Diego Rossi (2 gol-3 asist) oynadıkları futbolla vasatı aşamadı.

Üç futbolcu toplamda 4 gol atarken, 3 de asist gerçekleştirerek hücum hattında gidenlerin yerini dolduramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan bu isimlere tepki gösterip, "Valencia da olmasa ne yapardık" yorumlarında bulundu.

20 GOL ATIP 4 DE ASİST YAPTILAR

Kanarya'da istenmeyen futbolcular ise yeni ekiplerinde toplamda 20 gol atarken, 8 de asist ile takımlarını taşıyor. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Antwerp'te 14 maçta 12 gol-1 asist yaparak Avrupa'nın da en golcü isimleri arasında yer aldı.

Mbwana Samatta da aynı takıma kiralık gidip 9 mücadelede 2 gol-1 asist üretti. Kayserispor'a satılan Thiam, 7 maçta 5 gol katkısı (2 gol-3 asist) verirken, Zorya'da kiralık sezonunun son senesindeki Allahyar ise 15 mücadelede, 4 gol-2 asistle öne çıktı. Khimki'ye bonservisiyle giden Kemal Ademi ise 6 maçta 1 asistte kaldı. 

 

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