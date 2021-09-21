Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, hücum hattında büyük değişiklik yaptı. Bu doğrultuda Berisha, Rossi, Serdar Dursun ile genç futbolcu Burak Kapacak kadroya dahil edildi. Ancak gelenler, gidenleri arattı...



Beğenilmeyip takımdan gönderilen Frey, Samatta, Thiam ve Ademi 14 gole direkt katkı yaparak takımlarının skor yükünü çekti.



Antwerp'e giden Michael Frey, 9 kez fileleri havalandırıp 1 asist yaparken, aynı takımda oynayan Samatta da 1 gol kaydetti. Sözleşmesi feshedilen Thiam ise Kayserispor'da 1 gol, 1 asistle devam ediyor. Bonservisiyle satılan Kemal Ademi de Rusya'da Khimki takımında 4 maçta 1 asist üretti.



5 milyon Euro verilerek kadroya katılan Berisha ile kiralık alınan Rossi 3 maçta gol bulamazken, Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Burak Kapacak ise forma yüzü göremedi.



F.Bahçe'nin ligde 5 maçta attığı 6 gol ise Valencia (2), Zajc, Samuel, Ferdi ve Mesut'tan geldi.



BİR GÖRÜŞ: Gürcan BİLGİÇ



Birçok takımın yaşadığı problemler bunlar. Bazen oyuncu takıma, bazen de takım oyuncuya uymuyor. Her şeyden öte bizim ligimiz sert ve temaslı futbol oynanan bir lig. Ama Avrupa'da alan savunmasının yapıldığı, temasın minimum olduğu oyunlarda bu futbolcular parlıyor. Burada ise stoperleri enselerinde görünce apışıp kalıyorlar. Rossi ve Berisha da bunu yaşayacaklar. Umarım bu sorunları aşmayı başarırlar. Valencia bu konuda en doğru örnek oldu. Mental olarak da bu oyunculara sahip çıkıp, destek olmak gerekir.



