Fenerbahçe'de gelecek sezonun sol bek ikilisi belli oldu

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'nin inişli çıkışlı performansları soru işareti yaratırken, devre arasında önemli bir yatırım yapılmış ve İtalya'dan Jayden Oosterwolde takıma kazandırılmıştı. Bu kritik süreçte gözden çıkarılmış bir durumda olan Ezgjan Alioski, son maçlarda gösterdiği performans ile yönetimin yeniden dikkatini çekti.



YÖNETİMDEN ALIOSKI KARARI



Alioski'nin, sol bek pozisyonunda iyi bir alternatif olabileceğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, Kuzey Makedonyalı oyuncunun önümüzdeki maçlardaki performansına göre karar verecek. Ayrıca Jayden Oosterwolde konusundan da emin olamayan teknik heyet, genç sol bekin iyi bir alternatifi olmasından yana.



EZGJAN ALIOSKI'DE SON DURUM



Fenerbahçe forması ile bu sezon 24 maça çıkan 31 yaşındaki savunmacı, 1320 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Şu an Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Alioski'nin, 2024 yazına kadar Al-Ahli ile sözleşmesi var. Oyuncu hakkındaki son karar olumlu olursa, Fenerbahçe yönetimi harekete geçecek.







