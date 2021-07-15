Fenerbahçe'de geçici sağ bek Ozan Tufan

Gökhan Gönül ile yollar ayrıldıktan sonra Pereira'nın elinde sağ bek olarak sadece Nazım Sangare kaldı. Dirar da bu bölgede oynayabiliyor ancak Faslı yıldız kadroda düşünülmüyor. Portekizli teknik adamın savunmanın sağı için geçici çözümü Ozan Tufan olacak.Yıldız futbolcu Bursaspor 'da ve zaman zaman Fenerbahçe 'de bu bölgede görev yapmıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu bölgeye bir transfer yapılana kadar Nazım ve Ozan'ı kullanmayı planlıyor.