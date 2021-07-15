Fenerbahçe'de geçici sağ bek Ozan Tufan

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonu için Nazım Sangare'nin alternatifi olarak Ozan Tufan düşünülüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de geçici sağ bek Ozan Tufan
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15 Temmuz 2021 10:28
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Gökhan Gönül ile yollar ayrıldıktan sonra Pereira'nın elinde sağ bek olarak sadece Nazım Sangare kaldı. Dirar da bu bölgede oynayabiliyor ancak Faslı yıldız kadroda düşünülmüyor. Portekizli teknik adamın savunmanın sağı için geçici çözümü Ozan Tufan olacak.

Yıldız futbolcu Bursaspor 'da ve zaman zaman Fenerbahçe 'de bu bölgede görev yapmıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu bölgeye bir transfer yapılana kadar Nazım ve Ozan'ı kullanmayı planlıyor. 

 



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