Fenerbahçe'de Gaziantep hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Gaziantep hazırlıkları sürüyor
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26 Nisan 2022 21:45
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, çarşamba yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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