Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Serdar Dursun

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Hatayspor mücadelesinde zaferin mimarı oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Serdar Dursun
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21 Şubat 2022 11:03
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
 

Son olarak 22. haftada oynanan Altay karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Serdar Dursun, Hatayspor mücadelesinde zaferin mimarı oldu.

30 yaşındaki forvet, 67. dakikada kullanılan penaltı vuruşu için topun başına geçti. Taraftarlar, penaltıyı Arda Güler'in kullanması için tezahüratta bulundu fakat talep yerine gelmeyince Serdar ıslıklandı. Yıldız forvet, rakip fileleri havalandırdı. 14 dakika sonra tecrübeli oyuncu, bir kez daha penaltıdan golünü attı. Ligde 8. kez fileleri sarsan Serdar, Mesut Özil'i geride bırakarak Kanarya'nın en golcü oyuncusu oldu. 

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